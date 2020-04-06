突闻紧急刹车声响 白马惊吓闯马路与车并驰1公里

（早报讯）午间马圈散步时，旁边马路车子突传刹车声响，白色骏马受了惊吓，冲出马圈直奔大马路。

这起罕见事故发生在昨天（4月5日）下午4时左右，一名网民经过英娘道和杜尼安路交界处时，惊见一匹白马在大马路上奔驰，他立即拍下视频上载至面簿。根据视频，当时路上车辆不少，马儿速度明显比车慢，影响了交通流量，十分惊险。

白马从位于赛马公会路的佩萨诺马球学院逃出。（庄耿闻摄）

距离上述地点不远的地方，就是赛马工公会旧址，附近有好几间马房，记者到场四处打听之下，发现跑上大马路的白马是由佩萨诺马球学院（Paisano Polo Academy）饲养的。

学院创办人林瑞海（58岁）受访时说，事发前，女义工将马儿从马房牵到马圈，准备让马儿运动活动筋骨。“马儿被牵进到马圈后，她便将闸门上锁，然后松开马绳让它自由活动。”

林瑞海说，马圈就设在小路旁，所以会有车辆经过，事发时，一辆路过的车子不知何故紧急刹车，车轮摩擦路面发出的刺耳声响吓到白马，它的行为瞬间失控，撞开闸门后冲出马圈，跑到马路上。

白马沿着小路跑到大马路，工作人员马上报警，另外四名马房的工作人员则开车尾随。

他说，白马跑了约1.1公里，最后跑进一家蚬壳油站，马房的工作人员很快上前将它拦下，安抚它的情绪之后才牵回马房。

警察被通知后赶到现场协助，坏境局的动物与兽医事务组事后也到场调查。