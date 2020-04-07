通联优惠月票持有者可获部分退款

（早报讯）政府从今天（4月7日）起实施更严格的抗疫措施，所有学校和高等学府也从明天起全面实施居家学习。有鉴于此，通联公司（TransitLink）宣布，所有在4月4日前购买优惠车资月票的顾客，将可按比例（pro-rated）自动获得退款。

通联公司今早发文告说，公司将以4月7日至5月4日为准，按比例退款给所有优惠月票持有者；学生月票则从4月8日起计算，直到5月4日或月票有效期（以较早日期为准）。

想要购买新月票的顾客可到通联公司的乘客服务中心，用之前获得的退款抵消新月票的费用。他们也能选择以交通费电子礼券的形式获得退款，并以此礼券到通联任何增值机（Add Value Machine，简称AVM）或自动服务机（TransitLink Kiosk）为车资卡充值。

由于社交距离措施的限制，通联公司呼吁所有顾客使用公司的数码服务，包括增值机、自动服务机、公司网站的电子服务、以及SimplyGo手机应用。

4月8日至5月4日，该公司的38个售票处（Ticket Offices）将暂时关闭。

需要协助的乘客仍可前往9个优惠车资卡更换处（Concession Card Replacement Offices），服务时间为每天10时至6时，公定假日关闭。