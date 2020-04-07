违反居家通知条例 二名男子被控上法庭

（早报讯）两名本地男子没遵守居家通知，一人乘搭公共交通去派报纸，一人从缅甸回国后就出外吃肉骨茶，今天（4月7日）双双被控上国家法院。

今天上午先被控上法庭的是派报员帕拉尼维鲁（48岁），他也是传染病（冠病19居家令）条例2020（Infectious Diseases (Covid-19 Stay Orders) Regulations 2020）在上个月26日生效以来，首名在新条例下被控的人。

根据控状，帕拉尼维鲁是在上月21日接获移民与关卡局的居家通知，不过在上月30日下午3时45分，他离开了位于陶纳路的住所，搭乘公共交通到金岭商场（Goldhill Plaza）上班，然后开始派报纸。

第二名被控的是谭祥生（33岁），他上个月23日从缅甸乘撘飞机返回我国后，接获了居家通知。控状揭露他在当天下午3时40分下机后，直到晚上10时才回家。

他除了出现在飞机场内的食阁，也去过桥北路柏龄大厦，后来前往兀兰71通道第676座组屋的海军部村庄熟食中心吃肉骨茶，同时走进一旁的超市。

两人所面对的最高刑罚相同，都是长达6月监禁，或罚款1万元，或两者兼施。

他们都表示有意认罪，将在下周四（16日）回到国家法院。（人名译音）