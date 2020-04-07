官委议员特斯拉建议每周给全民发放补贴

（早报讯）官委议员特斯拉博士在国会提出“先济贫后收税”的概念，希望政府在冠病疫情期间，暂时无条件地每周给全民发放110元的“基本收入”，先确保遇到困难的低收入家庭下来三个月能至少应付基本开销。

他建议，政府下来可透过调高国人今年的个人所得税率，让更多高收入者资助这笔支出。

目前受疫情影响而陷入财务困难的国人，可向政府申请短期援助基金。不过，特斯拉昨天在国会辩论追加预算案和同舟共济预算案时指出，这类经济援助多数只发放给通过支付能力调查的低收入家庭，由于援助不够直接与迅速，可能遗漏一些人。

他也指出，如果冠状病毒疾病蔓延，我国不能单靠国家储备金渡过难关，新加坡人应做出必要牺牲，以保障社会老弱贫困获得基本照顾。

“在危机中叫新加坡人缴更多税，似乎有点不近情理。但我只是希望那些较幸运能保住工作的国人，明年可以缴更多税，帮助现在生活有困难的人。”

按照特斯拉与国大文学暨社会科学院社会服务研究中心王琦燕博士一同设计的“暂时性全民基本收入”计划，国人今年收入的个人所得税率必须提高大约4.25%。根据统计，这样一来，政府明年收的税大致上可抵消现在发放的现金补贴，负担主要由收入较高的国人承担。

110元涵盖本地每个家庭每周平均在粮食、水电费和电讯上的花费。

副总理兼财政部长王瑞杰总结辩论时，支持特斯拉建议背后的精神，即拥有更多的人应尝试帮助弱势群体。他指出，在同舟共济预算案中推出的措施广泛，本月发放给成年国人的600元现金补贴就没有附带条件，不需要补贴的国人可把钱捐出去。

王瑞杰也说，与议员所提的建议作比较，政府这次给国人的经济援助其实更多。以年约50岁的夫妇为例，他们若育有20岁的孩子，一共可获3200元现金；低收入员工可获额外3000元，而若失业也可获三个月的补贴，总额2400元。