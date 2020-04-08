选举承包商开始招聘临时工 大选最早6月举行？

（早报讯）一项允许选举局因应冠病疫情为大选制定临时措施的新法案，最快要到4月底才能在国会通过，再加上政府下来一个月实施更严格的安全距离管制，下届大选相信最早只能在6月举行。

不过，据《联合早报》探知，目前由选举局雇用、将提供物流支援与仓库服务的大选承包商，已紧锣密鼓地在招聘临时工。承包商上周也在仓库仿效投票站的设置并进行培训，为“今年5月至6月在全岛各处的活动”做准备。

本报最近在不少招聘网站上发现有公司在招聘临时的“活动助理”，培训从4月2日至11日举行，但广告没有注明活动性质，只提到活动届时会在全岛各处举行，时间介于5月至6月。

这一系列广告证实由一向为选举局提供大选物流支援的承包商ST Synthesis发布。选举局在答复本报询问时指出，作为承包商，ST Synthesis是自行选择开始为选举筹备。

选举局说：“为了履行承包合约的要求，在大选随时启动时都做好准备，ST Synthesis自行开始它每个季度的筹备工作，包括招聘与培训临时工。选举局不会干涉ST Synthesis如何履行它的合约要求。”

据政府招标记录，ST Synthesis在2015年就受选举局委任，下来六年负责为大选提供物流支援与仓库服务。本报今早到公司展开培训的仓库，但现场保安人员表示设置已拆除；公司则未答复本报询问。