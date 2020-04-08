非常时期人手缺 派报叔女儿盼订户体谅

（早报讯）疫情当前，派报叔因人手短缺，女儿起早冒雨帮忙，却发现订户没打开投信口，收不到报纸致电要他们立即送去，还呛：“你们就少赚这一天的钱！”

居家通知及其他加强版防疫措施实施后，派报工作也受波及，昨天是阻隔措施实施首日，一名派报叔的女儿阮怡月（25岁，宠物美容师）为派报的工友们诉苦水。

她告诉《新明日报》记者，父亲负责兀兰一带100多座组屋及公寓的派报工作，目前面对人手短缺的问题。

“昨天早上，我临时找来男友和两名朋友，帮爸爸派发报纸，当时下着雨，我们得确保报纸不会弄湿，但派发到信箱时，却发现有约70%的订户并没有为投信口解锁。”

她表示，父亲在这段期间接到多通电话，有的人有礼貌，但也有无礼的，要他们立刻折返，还坚持要将报纸送到他们家门前，甚至有人呛声说：“那你们就少赚这一天的钱咯。”

她说：“父亲每天凌晨三四点起床，就为了能按时送上报纸，昨早下着雨，我们也同样挨座组屋派送报纸，派送了4小时才完成，请大家多多体谅好吗？”

她指出，报纸确实是个商品，付了钱是应该送到的，但若没收到，也可以事后处理。

她恳请订户体谅派报人员的辛苦，在大家依旧熟睡时，报贩起早摸黑，派送报纸，之后才回去休息，他们也是“前线人员”，确保大家不必出外，就收到报纸，希望大家多为派报人着想。

有同行得独自派完报纸，恳请订户谅解。

阮怡月告诉记者，她的叔叔也从事这个行业，派报的工作不容易，而从事这行的多数是50来岁以上的人。

“一名负责义顺和三巴旺的派报叔就告诉我们，他只能自己慢慢做，到了早上9点也只派完一个区。

阮怡月表示，昨天接到一名订户的电话，对方声称会打开投信口，但折返派报时，她发现还是锁上的，呼吁公众在此时候多为派报人着想，打开投信口，耐心等候。