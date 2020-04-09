哈莉玛总统正式签字 批准动用国家储备的预算案

（早报讯）我国总统哈莉玛今午正式签字批准两个动用国家储备金的预算案，这意味着政府可开始具体落实一系列纾困与援助措施，协助全民应对冠病疫情的冲击。

根据哈莉玛今午在面簿个人页面上发表的贴文和照片，哈莉玛戴着口罩，于总统府内签字。

哈莉玛贴文指出，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情不断加剧，全球各地相继采取安全距离措施，严重冲击各大经济体、社会和人民生计。“为新加坡人减轻疫情影响，并帮助全民度过这充满挑战的时期，至关重要。”

副总理兼财政部长王瑞杰在过去短短两个月内，已先后公布三个“抗疫”预算案，其中，后两个预算案共动用210亿元的国家储备。三个预算案的总拨款额空前巨大，累计近600亿元，占国内生产总值（GDP）的12%。

哈莉玛指出，由于新加坡这些年来积累了可观储备，国家才能果断地推出一系列援助配套。“我们应该感谢我们先辈们过去谨慎花费和积蓄的财政纪律。”

哈莉玛也强调，由于大环境非常不稳定，预算案批准后，政府应尽快落实配套，“重要的是，我们必须很好地执行措施，同时对人民不断变化的需求做出及时回应。”

她说：“接下来几周对我们的抗疫工作至关重要。即使在短期内可能不方便，全体国人都必须遵守安全距离措施。待在家里以确保安全！如果我们全国能团结一致，我有信心我们将能共同度过这场风暴，并在疫情过后变得更坚强。”

为防止冠病疫情扩大，政府7日起实施为期一个月的阻断措施，避免公众在外群聚，增加病毒传播风险。