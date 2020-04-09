五名女房客内衣裤晾走廊被偷光 屋主装电眼“擒获”内衣贼

（早报讯）一起租房住，五名女生晾在走廊上的内衣裤，半夜一次被偷光！屋主一来为安女房客的心，二来为了预防内衣贼再上门，自掏腰包花钱装电眼，还把晾衣架移到镜头下。没想到一个月后，内衣贼又再摸黑上门，被拍个正着。

位于法嘉路一带的组屋，去年约11月底发生内衣裤失窃事件，五名租房同住的女生，晾在单位外的10多件内衣裤一夜之间被偷走，其他晾着的衣裤则没有被偷。

屋主郭先生昨天（4月8日）受访时说，他在这里住了近30年，第一次遇上内衣裤贼，他们是隔早才发现内衣裤不见。

他说：“为了让房客们安心，我决定装电眼，并把晒衣架放在电眼可以拍到的地方，如果那个人再来偷就可以拍到。”

一个月后，即去年12月30日晚上11时40分，窃贼果真再出现，电眼清楚拍下一名穿着T恤长裤的男子，在单位前把晾着的八件内衣、10件内裤和两条丝袜全都拿走，屋主报警处理。

他说：“事发时我们都在房内，没有当场看到此人干案，隔天发现内衣裤不见我检查电眼记录，果然拍到他偷窃的过程。相信这个人不是这里的居民，报警后，过去几个月再也没有发生偷内衣裤的事情了。”

警方根据屋主提供的电眼视频与其他线索，锁定偷内衣贼的身份，将他逮捕后在昨天控上法庭。

根据控状，被告唐福南（译音，51岁）是一名卫生主管，他曾在1985年和1986年间犯下偷窃罪，过后也涉及多起毒品和非法借贷相关罪行。

唐福南昨天认下偷窃罪，承认自己在组屋走廊上偷走五名女子总值约363元的衣物，这五名女子年龄介于21岁到34岁之间。

唐福南没有代表律师，他向法官求情时称自己被捕后没有再犯，并不会重犯，请求法官再给他一次机会。

法官判决他坐牢五天。