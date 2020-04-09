富食客司机被揭用公司车载口罩 草地上分装

（早报讯）货车司机公器私用，载送口罩后在草地上分装，全程被拍下。职总富食客发声明，将严惩涉事员工。

这起事件发生在上周六（4月4日），地点是兀兰6道的一个停车场。

有网民拍下视频及照片，在面簿上贴文揭发此事。根据6张照片及一段视频显示，一辆职总富食客（NTUC Foodfare）货车的货柜内放着三个纸皮箱。两男一女则蹲坐在货车后方的草地，将一大箱口罩分装到小盒子里，而其中一人身穿富食客员工制服。

网民表示，三人不戴手套、也没戴口罩，蹲在草地上分装口罩，还把空盒放在草地上，或已污染了口罩。

贴文引发众怒，网民怒斥三人，并吁请富食客处理，予以惩治。富食客6日回应时表示，在调查这起事件，隔天则在面簿上发布声明，将严惩涉事司机。

根据富食客的声明，经调查发现，照片中身穿制服的男子是富食客的一名司机，他在工作时间，擅自利用公司货车运载口罩，公司毫不知情。

“这名司机和几名朋友进口了大批口罩，找来个别买家出售，但并没有通知富食客，也未经许可，有违公司条例。事发时，该司机与友人确实在分装口罩。”

富食客表示，将严厉对待此事，该司机之举触犯公司条例，疫情当前，此举也造成公众困扰，有损公司信誉。该司机已承认过失，富食客也将对他进行严厉的纪律处分。

富食客指出，视频及照片中的口罩并不属于富食客，也并非为其员工或公众之用，请公众放心。