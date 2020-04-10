无照代人转账 11女子被调查

（早报讯）上网打广告，无照代付款，11名女子被警方调查。

11名年龄介乎18至36岁的女子，未经许可从事付款服务生意，甚至打广告宣传服务，遭警方调查。

根据警方文告，其中有八名接受调查的女子年龄是20至36岁，她们涉嫌在没有执照的情况下从事付款服务生意。涉事者会用自己的银行户头，为他人转账，并从中抽取佣金。另外三名18至19岁的女子则因为在社交媒体宣传，称可提供银行转账、PayNow和PayLah等电子转账服务，被警方调查。

根据支付服务法令（The Payment Services Act），若非被豁免，任何人在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务生意都属违法。该法令也禁止任何人为类似的无执照服务宣传。

违规者一旦罪成，可被判罚款高达12万5000元，或监禁长达三年，或两者兼施。

警方也提醒寻找工作的公众，避免被不法之徒利用，为其进行转账。为了避免洗黑钱，公众应拒绝他人使用自己的银行户头进行转账，也不应该为他人进行转账。

根据警方的资料，有不法之徒在网上刊登招聘广告，请在家办公的个人助理，工作包括用自己的银行户头接收客户的转账，再把钱提出。扣除10％作为佣金后，把余下的金额转到指定的户头或公司。

招聘广告还要求有意参与者提供全名、身份证和护照印本、地址、电话等，还要求买一张新电话卡，甚至要申请人拿着自己的身份证、护照号自拍。

不法之徒还承诺工作简单，月薪2000元，外加每天30至50元的佣金。