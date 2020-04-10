没实行安全距离措施 泡泡茶店罚款千元

（早报讯）超过200个业者在过去两天的突击检查中，被发现提供非必要服务却照旧开门营业，或者提供必要服务，但没有遵守安全距离条例，结果被令关闭。

新加坡企业发展局、新加坡旅游局和建屋发展局在加强版阻断措施本月7日推行后，分头行动，在全岛展开突击检查，稽查违例营业的商店。

环境及水源部说，建屋局昨日对150家提供非必要服务的业者下令停业，并严厉警告店主，使自7日起被令关闭的非必要服务组屋区店铺增加到7000家。这些业者当中多数是售卖居家和个人用品的商铺。

企发局和旅游局昨天发出联合声明说，自本月7日起每天进行检查，共检查了1万5200多家业者。当局发现，多数业者有遵守安全距离措施，但仍有85个商店因违例而被下令立即关闭。

位于榜鹅水滨坊（Waterway Point）的一家知名泡泡茶店Playmade by丸作分店被多次警告后，仍未正确实行安全距离措施，无法确保顾客之间可以间隔至少一米，结果须支付1000元的销案罚款（composition fine）。这也使该店成为第一家因为没有遵守安全距离措施而被当局罚款的店铺。

企发局检查了88座购物商场的约1万2200家餐饮和零售业者。旅游局则在包括牛车水、小印度和乌节路在内的多个地点，视察了超过3000家与旅游相关的场所。

当局表示，来临长周末将继续突击检查，劝请所有业者遵守安全距离措施，公众也应时刻注意自己的行为，负起社会责任。