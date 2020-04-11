惊悉睡房着火 主妇拉三子逃离

（早报讯）冲凉到一半，惊悉睡房着火，主妇赶紧连同弟弟和未来弟妇，拉了自己的三个年幼孩子逃出门。弟弟安顿其他人后，从走廊上拉了消防水管去灭火。

火患发生在昨天傍晚7时30分左右，地点是盛港安谷街第331C座组屋10楼的一间单位。据读者提供的视频，当时，房里大火正在延烧，滚滚浓烟从窗口冒出，相当骇人。

事发时，共有六人在单位里，分别是女屋主和三个孩子（最小5岁），女屋主的弟弟及未来弟妇。

当时，女屋主正在冲凉，未来弟妇突然闻到房里有烧焦味，于是跑进房里查看。没想到睡房当时已经火光熊熊。

眼看情况不对，弟弟赶紧拉着家里的大小逃出屋外。

正在冲凉的女屋主也匆匆跑出单位，到楼下时还披着毛巾，头发湿漉漉的。

确保家里成员已安全逃出后，弟弟跑回走廊，拉了消防水管去灭火。由于火势猛烈，所以在民防部队赶到后才将大火扑灭。

居民透露，火患发生后，议员曾下来了解情况，本来提议提供临时住所给他们，但由于他们准备暂住在堂兄弟家里，所以拒绝了议员的好意。

女屋主的弟弟说：“当时情况有些混乱，最重要的是三个小孩没事，这次真的是有惊无险。我们也不知道究竟是什么引发了火患。”

民防部队受询时表示，他们最终使用一支消防水枪将火势扑灭，无人在这起事件中受伤，失火原因还在调查中。