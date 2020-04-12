高管要休妻法官驳回 “妻没夫说的那么恶劣”

（早报讯）47岁丈夫要休妻，指49岁的妻子经常乱发脾气、不尊重他、乱管教孩子等，还指妻子拒绝行房，因此无法再和她生活。妻子不肯离婚，两人对簿公堂。法官驳回离婚申请，指妻子并没有丈夫所说的那么恶劣。

法官认为，丈夫是想要迎娶小三，才会想要通过“翻旧账”来休妻。

这对夫妻是在1999年结婚，丈夫是本地某公司的高管，妻子是家庭主妇，两人育有一名15岁儿子。

判词揭露，丈夫前年12月31日离家出走，在外租房子和小三同住。

丈夫在去年2月19日入禀法院提出离婚，声称妻子的行为已经造成两人无法一起生活。

妻子不答应离婚，事情闹上家事法院。

审讯中，丈夫举出最近两年发生的多起事件，声称妻子常为小事发脾气，认为她不可理喻。

他声称，妻子曾骂他“又胖又慢”，而且“智商低”。

妻子辩驳，指她是好心提醒丈夫不要把充电中的手机放在床头，怕会影响他的脑袋，造成失智症。

丈夫声称妻子不让他参加家庭聚会，妻子指丈夫的性格本来就孤僻，与家人合不来。

丈夫也声称妻子乱打孩子，但法官问他知不知道妻子为什么会管教儿子，他却说不清楚。

丈夫指出，自己是个“高度敏感”的人，妻子近年不再关怀他，半年来不肯行房，冷落了他。

妻子辩驳，说她也感受不到丈夫的关怀，再加上身体出了状况，就算是“心有余”也“力不足”。

法官最终认为丈夫的指控没有任何一个成立，不批准两人离婚，并且下令丈夫承担一共1万1000元的律师费。丈夫不满裁决提出上诉。

法官认为，丈夫是想要迎娶小三，才会想要通过“翻旧账”来休妻。