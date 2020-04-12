阿叔PIE骑助行车 交警到场紧急叫停

（早报讯）疑回家途中迷路，阿叔骑助行车“误闯”高速公路，交警到场紧急叫停。

这张相信由经过该处的网民所拍的照片近日在网上流传，照片显示，一名骑着行动辅助工具（Personal Mobility Aid，简称PMA）的阿叔，停在高速公路最左边的车道，一名警员正弯下腰，站在他身旁问话。

根据上载该照片的贴文指出，事发时间是昨午（4月11日）2时45分左右，地点在泛岛高速公路（PIE）朝着中央高速公路（CTE）的路段。

从照片可看出，高速公路颇空荡，距离阿叔不远处停着一辆交警的电单车，相信是有公众看见阿叔骑车一幕后，担心出事而报警求助。

贴文引来不少网民热议，其中有人批评这名阿叔，说他这么做不仅枉顾自身安全，也危害到其他的公路使用者。

据记者探悉，阿叔是在附近的综合诊疗所看完医生后，回家途中迷了路，误骑上了高速公路，所幸在警方的帮忙下顺利离开现场。

根据高级驾驶理论（Highway Code）以及陆交局网站资料，任何个人代步工具，包括电动踏板车和电动轮椅等，都不得在任何公路上使用。助行车的最高时速也被限制在每小时10公里。

有网民担心阿叔是否健忘或者有任何的疾病，但据《新明日报》了解，阿叔的精神状况正常，不过腿有残疾而需以助行车代步。

据悉，阿叔被拦截后，十分配合到场的执法人员，随后人和助行车一起由拖车带离高速公路。