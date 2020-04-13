没执行安全距离 三店各罚千元

（早报讯）即日起，企发局和旅游局将停止向违规业者发出警告，而是直接予以惩罚，例如向他们开出销案罚款。

新加坡企业发展局和新加坡旅游局昨天（4月12日）发出联合声明说，刚过去的长周末里再有30个非必要服务商家因继续营业，违反条例而被令停业。

另外，位于吉真那路（Kitchener Road）的知名中餐馆莆田餐馆、小印度一带的Komala’s菜市场和长堤坊旁边的快餐店Jollibee，因在屡次接到警告后仍没有执行安全距离措施，各被开出1000元的销案罚款（composition fine）。

当局警告，若这些业者继续违规，便将面对更高的罚款，以及可被控上法庭。为了更有效取缔违法行为，当局接下来的稽查行动将更为严厉，包括不再发出书面警告，而是直接开出罚单。

政府在本月7日推行病毒阻断措施后，当局在全岛展开突击检查，稽查违例营业的商店。在首两三天的稽查行动中，有超过200个业者被发现是提供非必要服务却照旧营业，或者提供必要服务，但没有遵守安全距离条例，结果被令关闭。

第一家因为多次警告仍没有遵守安全距离措施而被罚款的店铺，是位于榜鹅水滨坊（Waterway Point）的一家知名泡泡茶店Playmade by丸作分店，被罚款1000元。它过后已加强让排队和取货顾客保持安全距离的措施。

根据2019冠状病毒疾病（临时援助措施）法令，初犯者可被罚款高达1万元，或监禁长达6个月，或两者兼施。重犯者可被罚款2万元，或监禁长达12个月，或两者兼施。