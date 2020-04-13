陈时中坦言口罩问题当初确曾对新加坡造成困扰

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（13日）表示，台湾禁止口罩出口时，的确有要求新加坡在台的两条口罩生产线暂停运作，承认对新加坡造成困扰。

综合风传媒与《联合早报》先前的报道，新加坡总理夫人何晶前天在面簿转载一则源于“台湾英文新闻网”，题为“台湾将捐赠医用口罩给新加坡”的文章，并留言写道：“Errrr...”（呃...），引发网民遐想与讨论。

今年2月7日，何晶曾在面簿另一贴文的留言区提到新加坡新科工程位于台湾的生产线，但由于台湾禁止口罩出口，新科工程正努力将两条生产线转移到新加坡。

有网民因此猜测，何晶是因为新加坡早前无法将台湾生产线的成品送回新加坡，如今才对有关新闻对台湾捐口罩作出“呃”的反应。

对此，陈时中呼吁，网上的相关讨论已经可以停了，并承认台湾在禁止口罩出口时，的确有要求这两条生产线不能生产，着实对新加坡造成困扰；也说，一月底时，大家都认为新加坡防疫做得很好，当时台湾并没有想到停产对新加坡的影响，动作稍微慢了些，但还是有尽快将生产线机组移回新加坡。

陈时中说，回想起来新加坡的情况，台湾和新加坡在一月底的时候都各自只有10个例子，当时新加坡防疫上做得很好，“我们也没想到以后的影响，动作可能慢了点。”

陈时中表示，新加坡现在比较急，共有2532例，情况和当初不同了，“他们在困难之中，当时他们每百万人1.6，现在是418，我们则是六。”因此，在口罩部分，陈时中表示，朋友之间互相帮忙我们是很愿意的，有太多情绪的反应没有必要。