行动党将暂停基层联系活动

（早报讯）人民行动党在阻断措施期间将停止一切基层联系活动。

这些活动包括家访、走访巴刹，以及面谈形式的接见选民活动。

行动党今天（4月13日）在面簿上宣布这项消息，并说：“在这期间，重要的是我们所有人尽可能做好本分，保护所有人，尤其是年长者。”

虽然没有明言，但这项宣布是行动党在阻断措施期间，议员进行走访活动并引来网民批评后的首份表态。

《联合早报》星期一（13日）报道，丹戎巴葛集选区议员谢世儒医生星期天走访区内的亚历山大村熟食中心，了解小贩面对什么困境，并分发商联会准备的口罩给小贩。陪同走访的，还有一张新面孔，即内政部全国保家安民计划（SGSecure）办事处处长蔡瑞隆上校。

上届大选代表工人党出征盛港西区的许俊荣星期一早在面簿上质疑，走访活动是否触犯阻断措施条例，并要求当局“公平对待”。

他说：“若是他人也如此，不是因为要购买食品而是走访小贩，也会没事吗？为什么他没有当场被罚$300？”

zaobao.sg晚间尝试联系谢世儒和许俊荣二人不果。

虽然暂停活动，但行动党在贴文中承诺，始终会为人民服务。“这一切结束后，我们会再次出来走动，与大家见面、组织活动，及举办接见选民活动。不过现阶段请大家留在家中。”