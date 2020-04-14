李总理：亚细安应加强合作应对冠病危机

（早报讯）亚细安应通过信息和策略共享，及保持贸易航线和供应链开放，共同应对冠病危机。各国也应加强韧性，以应对未来经济冲击。

李显龙总理今天（4月14日）上午通过视讯参加亚细安领导人冠病特别峰会时指出，亚细安国家紧密相连、相互依存，共同应对冠病危机至关重要。他也分享亚细安国家共同应对危机的三个方式。

李总理指出，亚细安国家应彼此提供各自国内的冠病最新情报，并在需共同处理的课题，如撤离国民上相互合作。亚细安各国也应利用科技和亚细安智慧城市网络等平台分享最佳作业方式。

各国在医疗用品和食品等必要物资上并非自给自足，如果关闭边境，将使亚细安各国都无法获得可以共同生产的物资，并对经济造成伤害和导致失业。李总理呼吁亚细安各国共同维持供应链的连接性。

“亚细安成员国无法控制其他国家怎么做，但我们应该并肩维持相互间的贸易，并说服贸易伙伴继续保持贸易畅通。”

李总理也说，亚细安应制定一套共同准则，阐明什么情况下实施旅游或贸易限制，什么情况下放松限制，及应采取哪些适当的保障措施。

冠病危机将“从根本上改变全球化”。李总理对全球可能对国际规则在危机中会否被秉持和受尊重的信心减弱而表示担忧。他呼吁亚细安各国尽全力，加强彼此间的合作与互信。亚细安也应力求今年签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），并推进与欧盟的全面航空运输协定的磋商。