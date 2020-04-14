首日发放600元补贴 银行现人龙查户头

（早报讯）今天是国人可领取600元政府补贴的首日，不少年长者一早就特地到银行查看补贴金是否已存进户头。

《联合晚报》记者今早走访数个地点，其中观察到宏茂桥城的华侨银行和大华银行分行早上约10时曾一度出现人龙，其中不少是前来查看户头存款的年长者。

政府发放的600元同舟共济现金补贴今天存入大部分成年国人的银行户头。

家庭主妇邓丽娟（70岁）受访时说，她今早刚好要到超市购买日常用品，因此顺便绕到银行查看是否已收到补贴金。

她说：“我丈夫在阻断措施期间的薪金被减，我们又不想和孩子多拿家用，因此这600元将能帮助我们多少补贴这个月的开销，看到钱已进了户头也比较安心。”

从事杂工的吴先生（60岁）也指出，自阻断措施生效以来，他几乎无法找到工作，经济来源受到很大的影响。

他说：“我今早就是特地来查看政府给的600元是不是已经进了银行户头，这笔钱来得很及时，至少能帮我渡过没有收入的这段期间。”

曾宝娇（72岁）则透露，自己不会通过手机应用检查银行户头，因此今早才会到银行确认自己的银行户头是否能够收到政府发放的补贴金。

她指出，补贴金对她来说已算足够，由于目前丈夫的收入还可以应付两人的日常开销，所以想先把600元存起来，以备不时之需。