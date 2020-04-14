电单车马赛地相撞老骑士抛飞不治 34岁女司机被捕

（早报讯）疑一辆在大路行驶的马赛地欲转入小路时，与刚驶出油站的电单车不知何故相撞，61岁骑士被抛飞到路上，送院抢救13个小时后宣告不治。34岁女司机因疏忽驾驶导致他人重伤当场被捕。

这起意外发生在前天（12日）中午12时47分左右，地点是往武吉知马路方向的杜尼安路（Dunearn Road），靠近雅舞道（Yarwood Ave）的路段。

事发后经过现场的亚米（56岁，送餐员）告诉《联合晚报》，他当天下午1时许路过时，发现那里停着至少四辆警车，而警车的前方，则有一辆倒下的电单车，旁边有一辆灰色马赛地汽车。“汽车左侧后方整个被撞得凹陷，相信当时的撞击力不小。”

每天这个时间都会在雅舞道旁加油站等待妻子下班的亚米说，据知电单车刚添完油后驶出油站就发生车祸。

“我过后听现场传出，汽车当时在杜尼安路直行，然后相信切换车道要转入雅舞道，而这时电单车也刚刚离开加油站，然后两者不知何故撞在一起。”

他也说，电单车骑士事发后被送入医院抢救，而马赛地汽车的女司机则被带上警车。

记者过后走访现场发现，加油站的出口直通杜尼安路，而雅舞道就在油站的前方。一般相信，马赛地可能欲左转时放慢速度，而后方开出的电单车疑似闪避不及，最终酿成惨祸。

警方受询时证实接到通报，一名34岁女司机过后在疏忽驾驶导致他人重伤的罪名下被逮捕。61岁的骑士则在昏迷的情况下被送入国大医院救治，但不幸在昨天离世。调查仍在进行中。