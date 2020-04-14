首名涉口罩诈骗被告认罪 19岁妈妈称为买奶粉犯罪

（早报讯）已当上母亲的19岁少女，在网络购物平台谎称有口罩卖，短短两天骗5公众交出580元定金竟用来当购物费，结果惹官司成为本地第一个被定罪的“口罩骗子”。

被告是19岁的诺艾蒂娜，面对5项欺骗的控状。

据案情显示，被告自今年2月10日起，开始在网络售物平台Carousell谎称有口罩售卖，结果有5名买家受骗，于今年2月18日和19日间被骗走580元定金。

一名买家跟被告订45盒口罩，将100元汇到被告指定的银行户头，但殊不知这个户头其实是属另一名Carousell卖家名下。

原来被告在Carousell看中一名卖家以100元出售一双运动鞋，因此叫受害者将100元定金汇到对方户头，不花钱就“赚到”一双鞋。

被告也以同样方式，骗一名受害者将250元定金汇给另一名售卖玩偶的Carousell卖家。

被告后来对Carousell卖家说，想以现金交易，叫对方把250元汇给她，间接让这笔钱直接入了她口袋。

这名卖家不疑有诈，把钱汇出去后发现被告失联，才意识到自己上当，最后报警。

被告今早通过视讯方式认罪，成为本地第一个被定罪的“口罩骗子”。法官令控方准备报告，看被告是否适合接受缓刑监视，案展下月27日下判。

被告求情透露自己有个7个月大女儿，犯罪所得用来买奶粉和尿片。