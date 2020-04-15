盗刷小三2000元买项链哄老婆 酒店厨师监三周

（早报讯）瞒着老婆搞小三，却偷小三的转账卡买金哄老婆！

一名已婚厨师，跟女同事搞地下情，一晚他趁女同事醉酒睡着时偷走她的转账卡，事后消费时还骗店员说自己是转账卡的持有人，买了价值超过1800元的金项链哄老婆。

这名厨师是32岁的周志达（译音），他面对一项偷窃以及一项欺骗的罪名，昨天认罪后被判坐牢三周。

庭上揭露，被告案发时是本地某家酒店的厨师，受害女子当时是他的同事。

被告声称，两人是在2018年7月至10月之间暗通款曲，经常一起到新山幽会。当时被告已婚，育有三个孩子。交往过程中，被告曾向女同事借钱但遭拒绝。

同年9月23日凌晨，两人一起到乌节豪杰大厦喝酒。被告后来送女同事回家，但她当时喝得烂醉，在德士上睡着。

被告于是趁机偷走她的转账卡，当天下午就带着妻儿到商场逛街，想要买礼物哄哄老婆。被告知道老婆其实很早就想买金项链，所以将妻儿带到金店，用女同事的转账卡，买了一条价值1820元的金项链送老婆。

同个时候，他也用转账卡买了一颗价值148元的“纯金龙珠”给自己。

女同事在事发当天傍晚酒醒后，发现手机有简讯告知转账卡被人刷了1968元，她立刻翻遍衣物，才发现转账卡不见。

她马上联络被告，问被告要怎么办。被告一时心虚，要她再去搜查口袋，看看口袋里的50元还在不在，要她隔几天才报警。

女同事不曾告诉被告自己的口袋里有50元，她听被告这么一说，当下起疑，当晚就到警局报案。

两人在案发数周后分手。

主控官表示，被告事发后已经做出全额赔偿，金项链仍在老婆手上。