洗衣机起火冒浓烟 中风嫲午睡不知情

（早报讯）阿公带了女佣去买菜，家里洗衣机不知何故烧起来，中风不良于行的阿嫲正在睡房睡午觉，完全不知情，直到民防人员冲进屋子，才惊觉家里着火。

这起火患发生于昨天（4月14日）下午3时20分，在德惠道第10座组屋的一间4楼单位。据邻居说，单位里头住着一对六旬夫妇和女佣，阿嫲一度受困，被民防人员救出后送院治疗。

《联合晚报》记者昨天傍晚走访现场时发现，失火单位的厨房外墙被浓烟熏黑，屋主一名男亲戚带着女佣上门收拾物品，打算带去医院给阿嫲。

不愿具名的男亲戚告诉记者，事发时阿公带着女佣上巴刹买菜，只有阿嫲一人在家，但阿嫲因早前中风行动不便，一人在房里睡觉，完全不知道家里起火。

失火单位隔壁的邻居拉吉玛（62岁，退休）说，当时她在屋里看电视，突然闻到一股烧焦味，楼下很快就来了两辆消防车。警察不久后就来敲门，叫大家赶快疏散到下楼。

她说：“我们惊慌失措地跑出门，但隔壁的阿嫲一人在家里，她行动不便，幸好民防人员及时从走廊上的窗口把她救出来，而且很快把火扑灭。”

同层邻居陈先生（60岁，退休）事后上前查看情况时，失火单位的女佣告诉他，火势是从厨房的洗衣机烧起的，阿公接到电话后马上赶回来，跟阿嫲一起去医院。

民防受询时表示，他们使用一支消防水枪将火势扑灭，并从走廊的窗口把阿嫲救出，送往黄廷方医院救治，失火原因还在调查中。