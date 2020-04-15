欺负四老板不识英文 女经理五年失信91万

（早报讯）欺负四名年长老板不识英文，柴油供应公司女经理偷偷私吞客户付款，五年来失信至少91万元。她在东窗事发前先仓促辞职，隔天还“恶人先告状”，到警局报案称遭老板非礼。女经理终被判坐牢6年9个月。

被告柯秀红面对五项监守自盗的控状，指她在2009年7月至2014年6月的五年内，失信CHIN LIN BUS SERVICE私人有限公司达91万9821元的款项。

柯秀红不认罪，在国家法院受审后被判罪成和坐牢81个月。

根据日前所发出的判词，柯秀红在2001年加入Chin Lin巴士服务公司当经理，该公司专为巴士业者提供柴油供应的服务。

判词没有说明柯秀红的年龄。

公司规模很小，只有四名老板与柯秀红一名雇员。

由于老板们都比较年长，也不懂英文和使用电脑，公司账目都由柯秀红打理，包括由她收取客户的现金与支票付款，再入账至公司银行户头。

虽然公司老板会在会计报告上签字，但他们并未读懂报告上的内容。

2014年6月，公司老板们决定开会，商讨公司收入为何一落千丈，岂料柯秀红突然说了一句，“我不想干了”，但没有说明原因。

她随后在同月20日递上辞职信。

在其中一名老板的指示下，柯秀红在同年8月25日离开公司，她隔天就到警局报案，指该老板非礼和性骚扰她，但警方调查后，没有对老板采取行动。

同年9月，公司正式报案揭发柯秀红的失信罪行。（人名译音）