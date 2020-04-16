撞飞牵手过路爷孙 女司机吊照罚千五

（早报讯）阿公手牵孙女在交通灯“绿人”时过马路，轿车司机右转时却没有让路，结果撞上老人家，孙女也被抛飞摔倒，罚款1500元。

去年9月，网上流传一对阿公和孙子在交通灯“绿人”时过马路被正要右转的轿车撞倒的视频，当时阿公手牵着孙女，轿车直接把阿公撞飞，被撞飞时阿公手还牵着孙女，两人的手松开后，被阿公身体护着的孙女摔倒在汽车右前轮旁。司机的鲁莽行为引起网民热烈讨论。

肇事司机是43岁的林慧玲，她面对一项行为疏忽导致他人受伤的控状。受害者是一名61岁的阿公张銘才和他4岁的孙女。

案情显示，去年9月5日下午5时37分左右，被告驾车沿着武吉巴督23街朝武吉巴督25街方行向驶。当被告到达武吉巴督25街与武吉巴督东6道的交界处时，交通灯是绿色，右转的绿色箭头并没有亮起，但被告的车子依然向右转。

同时，阿公手牵着孙女正在过马路，被告并没有让路，直接撞上阿公。阿公当时手牵着孙女，撞击力使孙女被抛向前方，摔倒在地，站起来后开始大哭。

阿公随后被送往国大医院，被诊断为腰痛和右肩上肌腱撕裂。孙女没有受伤。

被告的车因撞击导致车前保险杠轻微划伤，前右挡风玻璃开裂。

控方指出，被告在2010年非法U转及在2013年超速驾驶。被告则在求情时表示，案底已旧，这次并没有超速驾驶，案发时也有停车下来援助。

法官最终判她罚款1500元，吊销各级驾照9个月。（人名译音）