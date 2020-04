全国会考部分科目 课程作业可延后提交

(早报讯)基于在家学习的局限,今年参加全国会考特定科目的学生将能延后两周提交课程作业(Coursework)。新加坡考试与评鉴局今天公布考试调整,以便让学生获得公平评估。

这12项科目包括:N水准(工艺源流)美术、商业技能(Elements of Business Skills)、饮食学(Food Studies)、设计与科技;N水准(学术源流)食物与营养、设计与科技;O水准运动与体育科学、设计与科技、食物与营养、电子学、戏剧,以及A水准的戏剧研究(Theatre Studies and Drama)。

考评局指出,剑桥N水准、O水准和A水准考试共34科有课程作业(Coursework)的要求,多数科目的作业需要教师面对面指导,或使用学校设备,例如烹饪室和体育器材等。

有鉴于此,针对部分科目的课程作业提交期,当局将尽可能延后两周,让学生有更多时间完成作业,减轻师生焦虑。这个决定也考虑到年中考试取消后所腾出的两周课时。

在适合的情况,当局也会考虑调整作业要求,例如减少学生需完成的任务。此外,在评分时可考虑学生平时的课业表现。

另有10项科目的课程作业提交期,因太接近学校预考或年底全国会考,因此不会延长。

还有另12个A水准科的作业能通过独立研究与学习方式进行,不受全面在家学习影响,提交期不变。

另一方面,由大学为A水准考生开办的四项深广主修(H3)科目,考试也将延后到5月28日举行。考生在各自的学校参加考试。科目包括国大开办的Geopolitics: Geographies of War and Peace、南大的Semiconductor Physics and Devices,以及Molecular Biology,以及新大的Game Theory。