天降杠铃砸车顶 夫妻险被玻璃伤

（早报讯）把车停在组屋停车场，夫妻俩坐在车里等小儿子放学，岂料车顶突然发出巨响，天窗的玻璃应声爆裂，原来有男子竟从三楼抛出2.5公斤的杠铃，杠铃不偏不倚砸中汽车，所幸夫妻没有受伤。

这名高楼抛物的男子伍曼飞（译音，26岁）事后被控上庭，面对两项鲁莽行事控状，控方以其中一项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后，被判坐牢六周。

这起事件发生在今年3月3日下午1时许，地点是淡滨尼21街组屋一带停车场。受害者是玛里札（41岁)和妻子哈亚蒂（41岁）。

根据案情，玛里札当时与妻子开车到上述停车场，并停好车后等待小儿子放学。

岂料过后一阵巨响从车顶传来，车子天窗的玻璃应声爆裂，玻璃碎片瞬间撒得满车都是，场面触目惊心。所幸玛里札与妻子当时凑巧坐在车子前座，没有被掉下来的玻璃碎片割伤。

惊魂未定的两人随后下车查看，惊觉砸坏车子天窗的是一个重达2.5公斤的杠铃（barbell）。哈亚蒂事后报警处理，也花了4000元维修天窗。

调查显示，被告事发当天早上7时就曾将一个螺丝起子从三楼住家抛下楼，六个多小时后又不知何故从睡房拿了杠铃后，走到厨房窗口丢下楼，结果不偏不倚砸中玛里札的车。

控方表示，被告2012年曾触犯毒品相关法令，被判入青年改造所，如今将危险物品从高楼抛下，行径危险，吁请法官严惩。

法官下判时也表示，被告行为罔顾安全，所幸玛里札和妻子没有受伤，否则后果不堪设想。