《医者说疫》视讯节目周六首播 新中四医生连线谈冠病治疗

全球冠病疫情仍不见尽头，多国加紧研发疫苗和治疗药物，新加坡与中国接下来要加强医疗领域合作，是否能擦出火花，为世界捎来福音？

为促进新中两国交流防控疫情的经验，新加坡《联合早报》与上海“澎湃新闻”共同举办“医者说疫——新中医生谈冠病”视讯连线访谈节目，汇聚两国四名经验丰富的医生，通过视频连线，共同探讨两国医药合作、治疗方式和防疫经验等课题。

今年2月，我国副总理兼财政部长王瑞杰与中国副总理韩正通电话时，表明新加坡将与中国及国际社会紧密合作对抗冠病。接下来，新中将探讨共同研发冠病治疗药物和疫苗，也相互分享优秀诊断和治疗方案。疫苗和药物何时能问世？新中可展开哪方面的医疗合作？两国疫情后如何重启商务和旅游往来？四名专家将就一系列课题进行探讨。

两名参会的新加坡医生是资深传染病专家。新加坡国家传染病中心临床主任苏安华素（Shawn Vasoo）是具一线临床经验的高级顾问医生；新加坡伊丽莎白诺维娜医传染病专科医生梁浩楠则有应对沙斯（SARS）和H1N1疫情的经验，多年来一直在媒体分享对传染病课题的见解。

另两名中国专家也来头不小。中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟今年1月赴武汉调查疫情，之后在武汉前线驻守长达两个月，期间一直负责救治重症病人。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏则在今年2月提出，新加坡和中国的抗疫方式分别像看似佛系但内力强大的“武当派”，以及干净有力的“少林派”。疫情期间，他也身负上海冠病肺炎医疗救治专家组组长的重任。

随着中国疫情趋缓而转向严防境外输入，新加坡则处于为期一个月的“断路器”抗疫期。两国疫情形势不同，但接下来都得长期防控，约一小时的对话中，四名专家将针对未来疫情趋势和举措展开交流，包括新加坡疫情何时会达到峰值、接下来如何恢复常态生活、如何恢复两国商务与旅游往来等。

新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲说，今年是新加坡和中国建交30周年， 华文媒体集团很高兴跟中国伙伴合作，一起办成这个医疗专家连线的论坛。她说：“这不是比武大会，而是第一次两地医护人员这么公开交流，这对新中关系，应该也有特殊的意义。”

“医者说疫——新中医生谈冠病”视讯连线访谈节目将于明天（4月18日）中午12时于zaobao.sg网站和面簿页面（www.facebook.com/zaobaosg）首播。这场视讯连线节目由《联合早报》主办，“澎湃新闻”联办、银联国际是特别支持方。