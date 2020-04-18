病例数提前泄露 有群组出“数学题”泄密

（早报讯）每日冠病病例数据提前泄露，有网络群组甚至以数学谜题方式泄密，卫生部报警处理。

冠病疫情爆发后，卫生部每日都会更新确诊数据，并发表文告正式公布当天的最新数据，但有公众发现，似乎从本周一开始，官方的正式消息还未发布前，已可在网络上看到相关帖文。

以前天晚上卫生部公布的728起新确诊病例为例，正式文告在当晚11时许发布，但早在下午1时许，该数据已流传开来。

到了傍晚时分，陆续有网络平台以不同的方式“公开”数据细节，其中包括准确的总确诊人数，以及多少人属于本地社区病例等。

根据《新明日报》掌握的一张照片，有人以“密码”的方式写下一组“数学题”，让人把英文字母转换成数字，猜测前天的确诊人数，而答案与稍后公布的新增病例吻合。

卫生部受询时证实，已得知此事件，并已报警处理，调查正在进行中。

据《新明日报》了解，有公众针对“泄密”一事报警。

根据官方机密法令，非法传播官方资料一旦罪成，肇事者将面对最高2000元罚款和最长两年监禁；未受权者如果进一步泄密也面对相应处罚。

此前，一名37岁女公务员在政府公布居家学习的消息前，把文告电邮的截图通过手机聊天工具传给丈夫，丈夫被指又传给一群好友。

两夫妻因抵触官方机密法令被捕，案件仍在调查中。