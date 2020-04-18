第二代画家郑文彬病逝

（早报讯）我国第二代画家郑文彬今早（4月18日）3时许病逝，享年84岁，遗下太太、一儿二女。

郑文彬小女儿郑诗颖（29岁）接受《联合早报》访问时说：“我们是看着爸爸画画长大的。哥哥姐姐小时候每个周末经常跟随爸爸，吃完亚坤早餐后，到新加坡河写生，也到东南亚国家作画。爸爸当过出版社的创意设计师、美术教师、指导，1999年退休后，仍然在住家的客厅画画。这几年，他身体不好，较少画画，而是修补以前的画作。”

郑诗颖印象中的父亲为人亲切温和，非常顾家。她说，父亲与画画朋友关系很好，经常聚会。

郑文彬出生于印度尼西亚苏门答腊峇眼亚比，1955年自南洋美专毕业后，与蔡名智、李文苑等同仁成立赤道艺术研究会，是画会主干。赤道会员、画家许锡勇（81岁）受访时说，他20岁就认识郑文彬，在团体一起搞活动、画画，直到1972年画会解散。他说：“郑文彬为人不错，热心并活跃于团体活动，这是我们早年的理想。”

许锡勇1974年和郑文彬办过联合画展。他说，当时赤道画会推崇苏联写实画风，也受法国与荷兰画家的影响，认为艺术必须亲近大众，常以低层人民生活为素材，而这样的画在当时很难卖钱的，展览机会很少。

郑文彬爱以新加坡河、东海岸和东爪哇渔民生活为题材，因为亲戚都是渔民，比较亲切熟悉。在画家难以维生的年代，郑文彬画了近60年才有机会在2011年，由画家杨可均为他办第一次个展。

2013年起，几乎每年为郑文彬办个展的海卉画廊负责人狄紫娟说：“郑文彬为人特好，作画认真，我们合作愉快。他的素描与写实基础扎实，人像画形体准确，构图讲究，色感挺好，所画的新加坡河与渔民题材市场少见，写实风格受到认可，反应不错。”

狄紫娟透露，新加坡国家美术馆购藏郑文彬几幅油画（包括加冷河畔的火锯厂工人群像、印度老人肖像画）和十几幅素描。

病毒阻断措施期间，郑文彬不设治丧处，将在明天（19日）下午3时在万礼火化场第三厅火化。