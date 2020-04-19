指遭男友痛殴 却继续同居 女郎口供不一男子判无罪

（早报讯）女郎声称和男友吵架时，指对方揍她还抓她的头去撞墙，甚至欲拿剪刀捅她和恐吓拿热水泼她，导致男友被控上法庭。男友不认罪，法官在审讯中发现女郎口供前后不一，事发后还继续和男友同住约两个月，在证据不足下判男友无罪释放。

46岁的帕玛纳共面三项控状，分别是两项刑事恐吓及一项蓄意伤人罪。被告不认罪，案件转入审讯。

案发时，被告和儿子及女友安莉塔同住在兀兰75通道第688D座组屋七楼的一个组屋单位。

2018年8月21日，被告和女友起了冲突，女友报案称被告拿剪刀企图伤害她，恐吓她说要用滚烫的烧水泼她，还对她施暴，完全仅因为她忙着准备晚餐而让被告自己去接儿子放学。

经审讯，法官认为女友的说词可信度低，因此判被告无罪释放，主控官随之申请上诉。

根据判词，被告对事件的说法是，他当天下午5时10分左右放工回家，只见女友在抽烟喝酒，发现家中仅剩下四罐啤酒，便质问女友，引起两人的争执。

后来，他边泡饮料边叫女友去接儿子，为了剪饮料包装，才会拿着剪刀对她说话。接着，他发现女友又要煮香肠给儿子吃，拿起锅子往水槽走去，不满地对她说：“你走开，不然这水就会淋在你身上，你每天都给我儿子吃香肠。”

女友随之前去接被告的儿子放学，两人根本没有在门口争吵，他也没有对女友动粗。

至于女友手臂上的轻伤，则是因为她在案发之前的星期六喝醉滑倒所致。