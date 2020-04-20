狮城女澳洲遇袭 警寻另一涉案女子

（早报讯）狮城女学生在澳洲遇袭，一名涉案的黑衣女被控，警方仍在寻找另一名涉案女郎。受害人表示暂减少出门，由非亚裔友人代买生活必需品。

《新明日报》昨天（4月19日）报道，一名18岁的狮城女大学生郭小姐上周三在澳洲墨尔本的伊莉莎白街，和同行的另一名马国女同学被另外两个女子袭击。

她表示，两名涉案女郎当时朝附近一群亚洲人大喊“冠病19”，郭小姐经过时，无意间和她们对上眼，对方竟辱骂：“滚出我们的国家！”

她忍不住回嘴，未料对方往她的后脑勺扔扬声器，随后还一把抓住她的头发，对她拳打脚踢。

当地警方昨天公布，涉及袭击案件的一名21岁墨尔本女郎，已在鲁莽行事导致他人受伤的罪名下被控上庭。

文告揭露，女郎是在保释期间袭击郭小姐。警方仍在寻找涉案的另一名粉色衣女郎及涉嫌偷窃郭小姐耳机的男子。

郭小姐表示，自己事后不敢独自出门。目前每天的生活必需品由当地的非亚裔友人代为购买。

她说：“不过，我总不能永远活在阴影中，我过后还是会自己到附近的商店买东西，把心情调整过来。”

郭小姐说，她向父母讲述事发经过后，家人均十分担心。

“我也考虑过是否暂时飞回家人身边，但父母建议我先留在当地配合警方调查后，再作打算。”

她也说，无论如何会在当地完成还有两年的学业。

外交部获悉事件后，我国驻堪培拉最高专员公署已与郭小姐取得联系，并提供领事援助。

外交部发言人表示，已联系澳洲驻新加坡最高专员公署，后者强调澳洲当局严厉看待这起事件，调查已在进行中。

新加坡驻堪培拉最高专员公署也联系了澳洲当局，以确保事件获依法彻查。