孟加拉“客工诗人”确诊 议员社群纷纷为他打气

（早报讯）在本地小有名气的孟加拉籍“客工诗人”确诊染冠病，议员和不同社群团体纷纷为他打气，他受访时也直言客工宿舍条件没有改善。

以发表诗歌和举办各类活动，积极为本地客工群体发声的建筑督工扎基尔（Zakir Hossain Khokan，41岁）上周五（17日）被确诊染病，目前已入院隔离治疗。

他被确诊前住在海军部西路的高琳二号宿舍（Cochrane Lodge II），这个宿舍上周被列为本地第八个隔离区。截至昨天（4月19日）中午，已有78起确诊病例。

扎基尔确诊后告诉《今日报》说，以客工宿舍过于拥挤的住宿环境，要保持至少一米的安全社交距离，防止病毒传播，是不可能的事。

“问题是居住条件根本没有改善。七至九间客房还是公用一个洗漱区。如果每个房间平均住12个人，那么就有超过100人使用同样的洗手盆、淋浴设施和马桶。”

扎基尔补充，这么多人接触被污染的设备，根本不知道谁被感染。

扎基尔染病的消息传出后，来自各方的慰问打气消息如潮水般涌进他的面簿和Instagram社交媒体页面，祝愿他早日战胜病毒，回来继续写出更动人的诗篇。

与扎基尔有交情的义顺集选区议员黄国光写到，扎基尔在新加坡工作超过16年，曾在星耀樟宜建筑工程中负责监督室内工程质量，“是他让我们心爱的星耀樟宜变成现实……他为新加坡贡献良多”。