饮食摊老板每周送1000盒杂菜饭

（早报讯）阻断措施期间，饮食摊老板体恤大家抗疫辛苦，每周两次，分午餐及晚餐，各免费送出250盒两菜一肉的杂菜饭，每周共送出1000盒。

位于小印度一带陶胜路，拥有39年历史的大连传统面家，从本周开始将在每周二和周四的午餐及晚餐时间，送出500盒杂菜饭，直到阻断措施结束为止。

不愿透露名字的黄姓老板（46岁）接受《联合晚报》访问时指出，他在这一带开店有18年了，了解到附近的许多居民都是年长人士或是客工，生活都受到近日疫情严重影响。

他知道不少人薪水都受影响，经济情况拮据，因此出于善意，推出免费餐食的计划。

他说：“很多客工因为公司生意不好，被减薪，甚至被迫拿无薪假，我自己也是有不少员工，知道大家都不容易，就当作做慈善让大家至少能温饱一餐。”

黄老板指出，无论是谁，都可以在每逢周二、周四的上午11时到下午1时，以及旁晚5时至晚上7时来取饭。

他说：“一包饭是大约3元5角，两菜一肉，可以选择鸡肉或猪肉，周二第一天就已经派出450份，尤其晚餐时间派的比较快，有些放工的人也会来取饭。”

黄老板也透露，活动会一直持续到阻断措施结束为止，也会视疫情情况而决定是否要延长计划。

他说：“如果阻断措施延长，也不排除会继续送饭。”