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阻断措施延长一个月至6月1日

文 / 蓝云舟

发布 / 2020年4月21日 5:12 PM

更新 / 2020年4月21日 5:46 PM

李显龙总理宣布，阻断措施将延长一个月，至6月1日。（总理公署视频截图）

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（早报讯）

PM Lee updates on the COVID-19 situation in Singapore on 21 April 2020

#FBLive: PM Lee gave an update on the COVID-19 situation in Singapore on 21 April 2020. He spoke in English, Malay, and Chinese. He announced new measures to further curb the spread of COVID-19. Ucapan bahasa melayu bermula di sini: 19:13. 李总理华文演讲从 25:23 开始。 Tamil subtitles for PM's speech can be found here: https://youtu.be/GGpIbOfXRkY #SGUnited

Posted by Lee Hsien Loong on Tuesday, 21 April 2020

阻断措施将延长一个月，至6月1日。

李显龙总理今天（4月21日）下午5时通过电视与广播电台发表全国讲话时指出，从目前的疫情来看，我国不可能在现阶段完全解除所有阻断措施，让一切恢复正常。

李总理说，一旦成功减少社区传播的病例，就可以进一步做调整，考虑放宽一些措施。

“届时，我们将更肯定我国已在对抗疫情方面取得显著成果，情况也已经稳定，放宽措施时就能更加放心。”

李总理指出，很多人会对阻断措施期延长感到失望，尤其是已受到严重影响的企业和员工。但他希望国人能了解长痛不如短痛，我国必须先阻断病毒的传播，才有可能重启经济、迈向复苏。

政府将继续帮助企业和员工度过阻断措施期限延长的困难时期，为员工和企业所提供的援助也将保持不变。副总理兼财政部长王瑞杰将在较迟时候公布详情。

政府从本月7日起实施阻断措施，原定为期一个月，至5月4日结束。实施阻断措施期间，所有提供非必要服务的工作场所将关闭，巴刹、超市、小贩中心、餐馆和公共交通等基本服务照常营业。

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