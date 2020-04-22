青年串谋设网购平台账号 骗73人共逾万元

（早报讯）网购平台的诈骗首脑，竟是一名20岁青年！

这名青年和好友串谋，设立22个网购平台账号，用不同的手机号码与受害人谈价，再利用朋友当钱骡，帮忙收取骗来的款项，前后两个月内骗了73人共1万6679元。

2018年6月19日至27日之间，警方接获至少66起报案，指有人通过网购平台Carousell售卖环球影城的门票及布鲁诺马斯（Bruno Mars）的演唱会门票，但却在付款后拿不到门票，卖家也随之失联。

调查发现，一连串诈骗案的首脑，是一名20岁的青年许俊雄。他共经营22个网购平台的账号，用不同的手机号码联系受害人，还以佣金利诱八名朋友当钱骡，用他们的银行账号接收付款，制造多名罪犯的假象，以为能瞒天过海。

不过天网恢恢，如今他共面对95项欺诈罪，控方以其中30项提控，余项交由法官下判时一并考量。

案发时，被告仍在服兵役，通过朋友认识共犯赖俊宏，得知他缺钱，便游说他帮助执行诈骗计划。2018年的下半年，被告又游说另一名男子刘子豪协助他行骗，其中还包括将假门票交给受害者以便能得到现金付款。

根据控状，被告在2018年5月至7月之间，共骗了73人的1万6679元，至今未作出任何赔偿。（人名译音）