邱德拔医院 46岁印度籍病患楼梯平台死亡

（早报讯）邱德拔医院今早发生一起非自然死亡案件，一名印度籍中年汉不知何故躺在楼梯平台，后来不治身亡。

警方今天（4月23日）下午发文告说，今早7时29分警方接到通报，一名46岁印度籍男子一动不动地躺在楼梯平台（staircase landing），随后宣告不治。

经过初步调查，警方排除了他杀的可能。

案件仍在调查中。

据zaobao.sg了解，死者生前是邱德拔医院的一名病患。

人力部今天傍晚发文告确认，死者生前是一名建筑工人，他于2009年9月来到我国工作，期间没有更换过雇主。背景调查显示，他对雇主并无不满。

文告说，死者生前住在一间由工厂转换成的客工宿舍，当局于本月12日最后一次视察该处；当时，宿舍里供共有9人（包括死者），低于当局所允许的容纳人数上限，且宿舍的卫生、通风等情况均处于可接受的状态。

今天下午，内政部长尚穆根与人力部长杨莉明到宿舍慰问客工时，客工们情绪悲伤但冷静，并表示雇主有照顾好他们。

客工们也希望当局允许受雇于同一雇主的死者外甥前去送死者最后一程，人力部将与卫生部合作处理这一请求。

人力部也对死者的家属表示深切哀悼，并已通知死者的家属、雇主及印度驻新加坡最高官员公署。

人力部也与兴都教基金会（Hindu Endowments Board）协助办理死者的丧礼，并与外籍劳工中心（Migrant Workers' Centre）合作，为死者家属提供支持。