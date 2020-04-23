阿窿频利用订餐骚扰受害者逼债 警表关注展开调查

（早报讯）近日频频发生阿窿利用外卖餐饮业者对受害者进行骚扰的案件，警方对此表示关注，已展开调查。

《联合晚报》日前报道，本地一些无良阿窿，利用无辜的外卖餐饮业者，假装叫外卖，把一个个送餐员或送货员叫到受害者或邻居的家敲门，借此骚扰受害人，逼人还债。

一名无辜的受害者黎先生受访时就说，他于上周一（13日）下午2时到傍晚6时，就有至少三个送餐员先后上门送“外卖”，都说点餐人是他的哥哥，但哥哥六七年前已经搬走。

黎先生说，他没有欠钱，更没有点餐，送餐员送上总额超过800元的食物，让他啼笑皆非。他尝试通过送餐员的手机跟阿窿通话，后者不断爆粗，而且语带恐吓，称送上门的只是“开胃菜”，指接下来会让他不好受。他只好报警处理。

警方昨天（4月22日）发文告表示，警方注意到非法放贷人近日利用送餐员进行骚扰的趋势，这种行径对公众已经造成骚扰。

发言人说：“非法放贷人会在同一天连下多个订单，大量点餐，而且通常在深夜送到欠债人的家。送餐员一般上门后才要求付费，他们也会因此蒙受损失。”

针对这些案件，警方的调查仍在进行中。

根据2010年修订的放贷人法令（Moneylenders Act 2010）。大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者可被判罚款5000元至5万元，坐牢长达五年以及打鞭多达六下。

警方对于阿窿跑腿骚扰事件采取零容忍态度，故意破坏公物、骚扰居民、或扰乱公共安全者，将会被逮捕并根据法律给予严厉惩罚。

同时，警方呼吁公众远离阿窿，不要给予他们任何协助。一旦怀疑或指导有人可能涉及非法放贷活动，公众可拨999，或拨打“X-Ah Long”热线：1800-924-5664通知警方。