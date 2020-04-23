偷醉男信用卡盗刷 男子监12个月

（早报讯）男子偷走电单车与头盔，几天后又偷走一名烂醉男信用卡，两天内盗刷5085元，被收银员发现种族与卡上名字不符而被逮捕。

被告是30岁的莫哈默·赛福，他面对偷窃、无照与无保险下驾驶，盗用信用卡与非诚实接收贼赃等17项控状。

案情显示，被告在去年11月21日陪朋友在巴耶利峇广场的停车场寻找停放的电单车时，无意中发现一辆电单车的钥匙还挂在钥匙孔内。他萌生贪念，擅自把价值2548元的电单车骑走。由于他没有头盔，在偷走电单车前还顺手偷走另一辆电单车上的近20元头盔。

在去年12月1日凌晨1时左右，32岁受害人喝得烂醉，离开酒吧在路边拦德士时，在一个大楼的入口处睡着。不久后，被告与28岁女友人看见受害人睡到没反应，两人从受害人身上偷走价值2401元的物品，包括1200元的手机、400元的名牌钱包与数个信用卡等。

被告在去年12月1日与2日，两天内11次盗刷受害人的信用卡，花掉5085元购买四支手表、苹果膝上电脑与三星手机，也用以自己的私人开销如购买香烟与乘搭德士等。他在购买手机后，收银员发现被告虽是马来人，但信用卡是华人的名字，因此立刻报警。

控方表示，被告直接从喝醉的受害人身上偷走物品，也从他的手腕解下手表，犹如抢劫。被告亲笔书写求情信，通过视频通话念出，表示他承诺不再犯错，自己目前是家中的主要经济支柱，需照顾年迈父母。法官判被告入狱12个月，罚款800元，不能考取或持有任何驾驶执照两年。