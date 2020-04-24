为早拿公积金盗医生印章冒签名 男子监八周

（早报讯）为了早点把公积金户头里的钱拿到手，男子以看医生为名，偷走医生的印戳，在自己预先准备好的文件上戳印，再假冒医生签名，以证明自己身体有病，无法再工作。

不过，由于文件多处出错，印章也印反，当局向该名医生查询时，医生才发现有人仿冒他签名。

被告纳吉尔面对四项控状，昨天（4月23日）认下一项伪造罪和一项欺诈罪，余项交由法官下判时一并考量。

案情揭露，去年4月2日，盛港综合医院的一名医生收到公积金局的电邮，询问有关他“签”下的确诊表格，指病患纳吉尔身体已丧失功能，精神状况也欠佳。

医生细看表格，发现名字不是他签的，印章印反了，填写错误的地方也没有另外签名，怀疑有人仿冒他的签名，于是隔天报警处理。

调查显示，被告去年3月带着已填好的表格到医院，日期填为2018年12月4日。

表格内容指被告自2018年12月4日起确诊患上末期疾病，寿命仅剩不到一年的时间，身体及心智已丧失功能，无法继续工作。

被告有意让医生帮忙签下表格，好让他能上交给公积金局，但由于填写内容都不是事实，医生拒绝签名。

商讨中，医生一度离开办公室，被告趁机偷用医生的印章，回家后再仿冒医生的签名，并交上表格希望当局能发放他的公积金。

法庭文件中并没有交代公积金数额。

此外，被告也曾偷龙转凤，于去年12月7日下午4时27分左右，在榜鹅的一家昇菘超市为价值28元的盆栽换上2元5角的标签，以2元5角将它买回家。