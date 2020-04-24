“干”杯“干”掉分不清 男子酒瓶伤人监16周

（早报讯）一个字，两读音，男子因把干杯的“干”听成干掉的“干”，以为有人要痛打同事，结果用两个空酒瓶将对方打到头破血流，昨午（4月23日）被判坐牢16周。

这起案件发生在上个月15日晚上6时45分，地点在芽笼23巷一带的一间烧烤店。被告是中国籍的陆吉焕（29岁），他承认一项用武器蓄意伤人的控状。

据案情显示，被告案发当天与5名同事一同到烧烤店吃晚餐，被告的一名同事谢小赖也邀了朋友张松言（33岁，中国籍）一同参与。

6人当晚边吃晚餐边喝酒，张松言后来发现谢小赖不在座位上，并从被告口中得知谢小赖正在外头抽烟。

张松言于是对被告说，等下要“干”（干杯）谢小赖。

由于被告与张松言来自中国不同城市，口音有所不同，导致被告会错意，以为张松言要“干”（杀掉）谢小赖。

被告为此大怒，拿了旁边的空酒瓶，往张松言头伤砸了下去，地上都是玻璃碎片。

被告要张松言重复刚才所说的话，怎料被告还是听错，接着拿另一个空酒瓶砸张松言的头。

案发时刚好是晚餐时间，烧烤店里有不少食客，他们看见店里出事，纷纷离开。

张松言被打得头破血流，来不及反抗，倒坐在椅子上，之后被送往陈笃生医院接受治疗。

他头部轻微受伤，左手擦伤，拿了3天病假。

被告案发后不久发现自己误会了张松言，当天晚上到警局自首。（人名译音）