奋发专卖店首日限号限时买烘焙品 人潮不减

（早报讯）本地面粉和烘焙用品专卖店奋发宣布实施“限号限时”措施首日，店门口排队人潮不减，各间店面则依照人流弹性管控。一些店每隔一段时间就暂停排队，也有一些店须出示身份证才可入内。

在家烘焙风气旺，奋发（Phoon Huat）近日门口常有大排长龙的情况。该公司分别于前天和昨天发面簿贴文通知公众，旗下14家分店将按照身份证尾号配单双日的形式，把顾客错开，并限制顾客每人10分钟的购物时间。

记者今早（4月25日）走访几间奋发分店，发现排队购物的人潮并未因新管控措施而减少。大巴窑分店门口蜿蜒的队伍时刻至少保持50至60人。一名店员在门口检查顾客身份证，对忘记携带者通融放行，但同时提醒他们，从明天起就必须出示身份证才可入内。

后港的分店早上10时一开门便可见约30米长的队伍，排队人数超过20人。分店主管杨永秋（38岁）透露，他从10时10分开始暂停排队，让其余顾客11时再来。否则排队人流会和过去一周一样，至少60人左右。

杨永秋说，如果任由顾客排队，人一多便很难遵守安全距离，这不仅可能让顾客被罚款，也会牵连公司受处罚。“公司有允许我们暂时照人流弹性管控。我不忍心将没带身份证的顾客拒之门外，只好隔一段时间就暂停排队。”