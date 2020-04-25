新加坡网络安全局吁请公众提防诈骗电话

（早报讯）近日有骗子冒充新加坡网络安全局人员，谎称要调查电脑或网络的可疑活动，要求公众在电脑安装远程桌面管控软件。网安局吁请公众提防这类诈骗电话。

网安局今天（4月25日）发文告指出，这些骗子会使用网安局人员、新加坡网络警察（Cyber Police of Singapore）、新加坡网络罪案部门（Cyber Crime Department）等类似名衔。

骗子会称自己在调查公众电脑或网络的可疑活动，并要求对方安装远程桌面管控软件。安装时，骗子甚至会使用网安局标志，也会向受害者要求款项，以“解决”问题。

网安局提醒公众保持警惕，不要理睬这类诈骗电话。骗子会利用有高关注力的内容，如2019冠状病毒、低利息贷款和免费礼券等诱惑受害者。公众应小心提防来历不明的号码，以及有“＋”符号——代表是国际电话的来电。

公众不应该按照指示在电脑安装任何软件或应用、不要在电话中透露个人或财务信息，也不要汇款或支付任何款项。

文告强调，政府机构不会通过电话索取公众详情或要求付款。公众可拨打电脑紧急反应组（SingCERT）热线6323 5052确认来电是否源自网安局。公众若有任何情报，或支付了款项，可拨打警方热线1800-2550-000，或上网提供详情。