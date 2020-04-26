业者派“大使”巡逻 确保送餐员遵守安全措施

（早报讯）根据《海峡星期刊》报道，Grab向旗下的送餐员发出通告，称至少有4人因为违反安全距离措施被停职，另外有超过100人接获警告。

公司透露，违反安全距离者会被政府机构警告或罚款，重犯者也会被Grab暂停服务至少一年。

Foodpanda则表示，有少数送餐员被警告，但至今没有人被令暂停服务。

疫情期间送餐服务需求飙升，业者也加强管制，其中Foodpanda调配40名“熊猫大使”在外巡逻，确保送餐员遵守安全措施。

为配合控制冠病疫情的阻断措施，许多非必要服务必须暂停，公众也应尽量留在家中，并减少与他人接触。由于餐厅、食肆不得堂食，送餐服务的需求以及送餐员的人数也在过去一个月内上升。

送餐员在外工作时必须遵守政府的安全距离措施，以及戴口罩，而送餐业者也纷纷推出预防措施，确保送餐员以及顾客的安全。

Foodpanda受询时说，公司现调配人手担任“熊猫大使”，负责在外为送餐员提供协助，并提醒他们遵守必要的安全措施。

发言人说：“熊猫大使由我们的顶尖送餐员组成，负责提醒别的送餐员遵守安全措施，并举报违规者。”

据表示，这个计划于本月10日推出，目前共有40名熊猫大使在全岛4个主要区域执勤。违规者可被警告或列入黑名单。

另外，主要的送餐平台GrabFood和Deliveroo均鼓励送餐员采取无接触式送餐，把食物放在门外让顾客自取。

这些业者透露，送餐员在开工前或者轮班前后都得量体温，送餐所用的背包也得每天定期消毒。

Foodpanda也向旗下送餐员分发免费口罩和洗手液。

Deliveroo送餐员蔡先生（39岁）表示，公司会定时发信息，提醒他们保持送餐用具的清洁。

“我每完成一个订单之后，也会把背包内外以及双手清洗一次。”

除了送餐公司之外，一些快餐店也要求其送餐员和职员量体温以及对用具定期消毒。

汉堡王（Burger King）表示，以往有部分职员会在不同的分店轮替上班，现在已经停止，只留在同一分店工作。

“我们也会用两层包装的送餐袋，并在上面贴上安全贴纸，减低与外界的接触。”

肯德基（KFC）同样要求职员和送餐用具保持清洁，并尽量采取无接触的送餐方式。