改造专载病患巴士 车长车厢座位隔开

（早报讯）公共交通业者SMRT携手科技公司HOPE Technik改造巴士，允许巴士车长在安全的情况下载送冠病病患，这些巴士预计下个星期起开始载人。

总理夫人何晶昨晚（4月25日）面簿贴文指出，SMRT与HOPE Technik改造的巴士将负责载送病患往返客工宿舍和医院或社区医疗设施，或将大致康复的病患从医院载往社区隔离设施等。

与一般巴士不同的是，改造后的巴士分为两个不同的车厢，前部车厢只有巴士车长，并可根据情况需求另外容纳一名医护人员、一名行政人员或一名护送人员。

后边车厢则容纳病患，另外也有额外的紧急出口，必要时可让医护人员进出照顾病患。

为了避免交叉感染，两个车厢也安装个别冷气系统。

何晶说：“这项巴士计划将协助确保我们巴士车长的安全，即便他们是自告奋勇，并以专业的态度履行职责。”

初步阶段会有20辆巴士启用，当局也会下单改造另外30辆巴士。

任何四级（Class 4）执照持有者可向SMRT申请驾驶这些巴士。

何晶指出，巴士第二种改造版本则会为病患车厢提供负压排风系统。

该系统可将车厢内的空气进行净化处理后才排出，避免更多人感染，在救治和转运病患时可以最大限度地减少医护人员交叉感染的机率。