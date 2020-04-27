撒尿涂粪拖审讯 强奸犯照坐32年牢打24鞭

（早报讯）疑似为逃鞭刑而以各种伎俩拖延审讯的强奸案“大便”被告，今早（4月27日）上诉时重施故伎，称因冠病疫情连累他找不到律师，“我不是谋杀犯，不能就这样子坐牢”，结果被上诉庭三司严厉斥责，终究逃不过坐牢32年和被鞭24下的下场。

《联合晚报》早前报道，当兼职送餐员的依沙姆（49岁）被控八项控状，包括强奸和性侵两名14岁少女等罪行。他在高庭受审后，今年2月被治罪。由于他到今年6月12日才满50岁，因此除了监禁，也得接受鞭刑。

无论在案件开审前或审讯过程中，被告一连串的行为导致聆讯一再展期。他的“招数”包括在庭上曝露下体和撒尿，以及在法院走廊上大便，再用粪便涂抹囚衣与被告栏玻璃屏。

根据精神评估报告，被告的精神正常，庭上行为是在装疯卖傻。控方质疑被告故意拖延审讯，为等到自己满50岁后才被治罪，如此就可逃过鞭刑。

今早，还押于监狱的被告通过视讯聆讯的形式，针对罪成和刑罚上诉至最高法院上诉庭。他告诉三司，因冠病疫情的关系，家人无法找到律师代表他，阻断措施期间也难以到监狱探访他。

被告希望能将上诉聆讯展期，好让他有时间找律师。他说：“我不是杀人犯……不能这样子（没有律师）就坐牢。”

但三司考虑后指出，被告是又一次企图拖延法庭聆讯。尽管他之前有充分时间找代表律师，但却没有这么做，到了“最后一分钟”才来提出寻找律师的要求，显然是重施故伎。

三司也认为，高庭法官之前的裁决无误，为此驳回被告的上诉，他必须坐牢32年和鞭打24下。被告闻判后没有出声，视讯聆讯也随即结束。