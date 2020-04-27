海军部街一收容所62岁男住户确诊

（早报讯）海军部街Acacia Home收容所一名62岁男住户确诊感染冠病，这相信是本地收容所首次出现病例。

根据社会及家庭发展部昨晚（4月26日）发出的文告，海军部街Acacia Home收容所有一名62岁男住户确诊。文告并未透露男子是否于昨天确诊。

这家贫困者收容所由志愿福利组织Sathya Sai社会服务管理，获社会及家庭发展部资助。

当局目前仍在进行追踪接触者的工作，Acacia Home也暂时不会收留新住户。

文告指出，收容所已彻底清洗和消毒，并会密切留意职员和住户的健康。为安全起见，所有职员与住户也已接受冠病检测。

据早前资料，Acacia Home成立于2012年，原本只有100个床位。2016年11月，收容所迁入海军部街的大楼后，床位增至250个。

社会及家庭发展部说，该收容所自今年1月以来已经按照当局指示，为所有住宿和社区设施实行防疫措施，包括限制探访、暂停集体活动、让职员戴口罩，以及要求所有职员和住户接受体温检测等。

社会及家庭发展部表示会继续密切留意情况，目前正与收容所管理层、职员和住户合作，确保他们的安全与健康。

当局也提醒所有住宿和社区设施，在为职员和住户进行健康检查时保持警惕，也要注意个人和环境卫生，包括让设施维持干净、常洗手等。