随着冠病确诊人数达到1万3624例，新加坡急需寻找创新的解决方案，来安置隔离者和病情稳定的客工。最近几天，新加坡政府征用了已关闭的学生宿舍、校舍等设施，并也在东部的樟宜展览中心开放第三个社区隔离设施，收治相关病患。此外，当局也着手改造巴士，用于安全的运输感染者。 1. 空宿舍安置客工 《联合早报》获悉，位于新加坡中部的安德逊实龙岗初级学院校舍后方的空置学生宿舍，几天前开始让客工入住。至于他们是冠病病情轻微或是已完全康复的客工，还有待确认。《联合早报》已联系有关政府部门询问更多详情。 数十名客工昨天在临时搭起的帐篷下等候迁入空置宿舍，在场的工作人员穿上全套的个人保护装备。（邝启聪摄） 这座于2012年建成的校舍原本属于安德逊初级学院，但由于国际学生人数下跌，校舍已于去年关闭，该土地已交回给新加坡土地管理局。宿舍共有三栋楼，每栋约有11层楼，宿舍的大门与初级学院校舍的大门分隔在校舍两端。 据记者昨天（4月26日）下午观察，一辆私人巴士载着约20名客工来到宿舍，客工下车后先在帐篷下等候，再一个个排队进入。在场的工作人员都穿着个人保护装备、口罩和面罩。 政府本月中也动用了未启用的北岸小学（Northshore Primary）校舍暂时安置健康的客工。 新加坡总理李显龙昨天在Facebook贴文指出，该国急需寻找新的解决方案，才能应对医院床位紧张的问题。“疫情迫使我们不断改进，为应对冠病疫情寻找创新、可行的方案。这是个反复试验的过程，这样才能用最快的方式，找到最好的方案帮助最多的人。” 他也透露，新加坡博览中心的社区隔离设施目前已经有四个展厅完工，并已接收病患。下来将有另外六个展厅会改建为隔离设施，逐步开始接收病患。目前已使用的其中两个展厅共能照顾950人。 2. 丹戎巴葛集装箱码头是另一个新社区隔离设施 位于新加坡南部丹戎巴葛集装箱码头是另一个筹划中的新社区隔离设施，目前工程正紧锣密鼓地进行中，到时将能容纳1万5000人。前天开始接收首批病患的樟宜展览中心则能容纳大约2800人。 丹戎巴葛集装箱码头4月22日在修建中的社区隔离设施。（档案照） 截至昨天中午，已有1万1241名情况良好但检测仍呈阳性的病患被转移至社区隔离设施，住院的剩1311人。 新病例人数仍快速增加，昨天有64个现有感染群添加新病例，当中多是客工宿舍感染群。其中，圣诺哥通道的Hulett宿舍一天内就激增267起病例至316起。住在宿舍的确诊客工人数已达1万1419人，占所有病例的逾八成，感染率为3.54％。 3. 隔离司机与乘客 安装负压系统 新加坡改造“冠病病患专车” 外观与一般公共巴士没两样，但却内有乾坤。新加坡接下来将利用经特别设计改造的巴士载送2019冠状病毒疾病病患。 经改造后的巴士将用来载送冠病病患往返医院和社区隔离设施等地。（何晶Facebook） 这些由当地公共交通业者SMRT携手科技公司HOPE Technik改造的巴士，预计本周开始载送病患。初步阶段会有20辆巴士投入运作，接下来第二批则有30辆。 新加坡总理夫人何晶前天（4月25日）在Facebook贴文透露，这些巴士将负责载送病患往返客工宿舍和医院及社区医疗设施，也会从医院载送大致康复的病患到社区隔离设施。 与一般巴士不同的是，改造后的巴士一分为二，前面的车厢除了司机，还能多坐两人。根据情况，这两人可以是医护人员、行政人员或护送人员等。 后方车厢则用来载病患。两个车厢间有道门，必要时医护人员可进入后方车厢照顾病患。 改造后的巴士分成两个车厢，司机在前面的车厢，后边车厢则用来载病患，避免交叉感染。（何晶Facebook） 为了避免交叉感染，两个车厢有各自的冷气系统。 当局日后还会推出第二款改造巴士，为病患车厢提供负压排风系统（negative pressure system）。该系统将把车厢内的空气进行净化处理后才排出，提供多一层防御，避免病毒传播。 检测车厢内气压的气压表。（何晶Facebook） 何晶透露，这些巴士司机都是自发参与任务的。而这项巴士计划将有助确保司机们的安全，让他们勇敢并专业地完成任务。” 她也在贴文中向挺身而出，提供载送服务的巴士司机、的士和私召车司机致谢。 四级（Class 4）执照持有者可向SMRT申请驾驶改造巴士。至于这些巴士的运作时间、可载送多少人等问题，SMRT和HOPE Technik受询时拒绝透露更多详情。 4. 机器人、机器犬、远程陪聊 新加坡六天建成高科技社区隔离设施 新加坡第三个社区隔离设施前天（25日）接收首批病患，占地超过四个足球场的樟宜展览中心室内展厅在六天里，迅速变成设有2700个床位的病患隔离设施。 这里的隔间虽然看着简单，但却也利用了不少高科技设备，包括可为病患测温送药的机器犬、完成六到八人工作量的送餐机器人以及多语言远程陪聊设备，让病患在隔离过程中得到妥善照顾。 樟宜展览中心室内展厅在六天里，变身成为2700个床位的病患隔离设施。（陈来福摄） 樟宜展览中心主要接收症状轻微的初期病患，这些病患主要来自客工（外籍劳工）宿舍，从医院转至社区隔离设施的康复病患也会入住樟宜展览中心。前天（25日）入住的首批病患共有近50人。设施执行委员会在隔离设施启用前，上星期五首次开放地点供媒体参访。 媒体得以踏入禁区，了解设施的设备与运作流程。展览中心的室内展览厅是病患隔离区，区内医疗服务的安排、隔间设计、甚至连风向，都经过精密设计，确保病患居住环境舒适，并可在第一时间获得必要服务。 随着冠病人数剧增，目前新加坡有逾万名病患住在社区隔离设施，人数比本月1日的291人多出超过30倍。而位于新加坡东部樟宜展览中心的隔离设施仅用一天的时间设计，五天的时间建成，过程中动员超过200名工作人员。 可送药测温的机器犬 这台名为SPOT的机器犬，往后可能用于送药和帮病患测量体温。（路透社） 樟宜展览中心社区隔离设施也在测试新科技，包括可为病患测量体温以及送药的机器犬SPOT。 这台四足机器人与美国科技公司波士顿动力研发的“大狗”在外形上非常相似，功能包括可自主识别并绕过障碍物，及在不同材质的地面上行走。 这意味着SPOT能比一般带轮子的机器人进入更多空间，适应性更强。 五台送餐机可顶替六至八名工作人员 樟宜展览中心室内展厅的巨大面积，使送餐成为一大挑战。在现有的新加坡博览中心和D’Resort度假村隔离设施，病患每日三餐都由人工递送，并由病患自行到指定地点领取。为减少进入隔离区的工作人员人数，樟宜展览中心使用了名为STrobo Tug的自动送餐机。 社区隔离设施首次使用自动送餐机。工作人员在准备好食物后，分类放上送餐机，便可自动递送到餐饮自提点。（陈来福摄） 这个隔离中心备有五台送餐机，每台送餐机可为190多人送餐，并在一小时左右完成每餐的送餐服务。随着设施接收的病患人数增加，送餐机的数量会陆续增至12台。 目前的五台机器，可顶替六至八人的工作。餐饮团队在隔离区外准备好食物后，只需派大约六名工作人员进入病患隔离区里的压力室，把餐点放在机器上，机器便可自动送餐。由于病患隔离区的空气中可能残留病毒，压力室可防止隔离区的空气流入，保障工作人员安全。 义工通过远程遥控机器人 与病患交流提供最新资讯 负责餐饮安排的新加坡青年飞行俱乐部总经理符阳葛受访时强调，餐饮团队会尽可能满足病患的口味，每餐都提供孟加拉餐、印度餐、中餐还有素食。斋戒月期间，也会在黎明前多提供一餐。 除了机器犬和自动送餐机，隔离设施里还使用多项远程技术，尽可能让工作人员通过视讯为病患服务。当中包括备有屏幕和轮子的机器人BeamPro。 让病患与义工交流的机器人BeamPro（陈来福摄） 来自新加坡印度人协会的义工，每天早上9时至晚上9时之间，会轮班操控远程遥控机器人，到病患的隔离间和他们交流，并为他们提供最新的资讯。义工也可提供孟加拉语、印地语、马拉提语、淡米尔语，以及泰卢固语的翻译服务，协助病患和医疗人员沟通。 未来还将增加1700个床位 面积达3万3000平方公尺的室内展厅有近290个隔间，每个隔间住八到10名病患。里头还有医疗中心、100多个流动卫浴室，以及晒衣与户外休息区。与此同时，场外7万5000平方公尺的空地上，目前也正在如火如荼地搭建临时帐篷，增设额外1700个床位。 展览中心室外也在搭建帐篷，增加1700个床位。（陈来福摄） 隔离设施主要由新加坡战备军人协会、知新馆、新加坡青年飞行俱乐部等九个与新加坡武装部队相关机构携手筹建，并由新加坡文华东方酒店管理、莱佛士医疗提供医疗服务。 负责管理建筑工程的基础建设委员、知新馆执行董事陈文杰受访时透露：“知新馆在疫情暴发前正好在翻修，疫情暴发后，原本负责知新馆工程的建筑业者迅速被调往樟宜展览中心。基础建设委员会因此能在大家的合作下，迅速完成搭建工作。” 陈文杰指出，执行委员会为隔离设施设定的整体设计目标，是尽可能让病患感到舒适自在，同时也确保工作人员能有效地提供必要服务。