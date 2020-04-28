自雇人士收入补贴申请网页暂时关闭

（早报讯）自雇人士收入补贴计划（SIRS）昨天（4月27日）开放接受申请，但因为太多人申请，昨早系统不胜负荷，导致许多人无法提交或完成申请。申请网页必须暂时关闭，以便启动新的排队系统。职总秘书长兼总理公署部长黄志明在面簿贴文向申请者道歉。

“我们要向合格的自雇人士保证，不论是申请或提出上诉，都不会因为提交的日期而影响得到补贴的次数。只要你合格，就能得到分三次发放的补贴。”

黄志明指出，技术团队正努力实行排队系统，就好比排队进入超市一样，系统才不会出现过度拥挤的情况。这也能避免进一步的中断，但现阶段必须先关闭申请页面，才能完成相关的排队系统。

他为延误的事向申请者道歉，并感激他们给予时间让他们解决问题。

副总理兼财政部长王瑞杰本月26日发表追加预算案声明，宣布设立自雇人士收入补贴计划（Self-employed Persons Income Relief Scheme，简称SIRS）后，人力部隔天公布了自雇人士自动入选计划须符合的条件。

共有10万名自雇人士将从SIRS中受惠，并在下个月底收到信件和短信通知，自动获得第一次的补贴。

符合条件者将在下个月底、7月和10月将分别获得3000元现金，总额是9000元。