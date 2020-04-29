本地初步研究：冠病家属5%染病 其中一半不自知

（早报讯）有半数冠病病患的家人染病自己却不知道！一些冠病病患染病后传给家人，却可能因为家人没有症状而没被确诊，本地一项针对285名病例家属展开的调查显示，有七人染病却不知。

这七个人是后来参加研究时，通过实验室测试血液样本时，在血清里找到冠病抗体，证实他们曾经染过病毒但已康复。一般来说，患者在染病14天之后，血液才能测出抗体。

这项研究由新加坡国家传染病中心、竹脚妇幼医院、国大医学组织旗下的综合诊疗所和国立健保集团诊断服务部联合展开，采用的是杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目主任王林发教授开发的血清测试方法。

研究团队把调查对象分成前线医疗人员、广大社区民众和冠病家属，想要了解冠病在这三种人群中是否已经悄悄传染开来，但发现前两种人群都没有染病。

不过，在285个确诊病例的家属血液样本中，有七人的血液里清楚显示含有冠病19病毒的抗体，显示他们曾经染病，占样本的2.5％，再加上之前测试那些有症状的人时，发现2.7％的人染病，也就是说，一共有5.2％的人确诊。

由于家属都是在完成14天隔离期后才去化验血液中是否出现抗体，2.5％没能及时测出，意味着有一半的家属可能因为没有症状而被漏掉。